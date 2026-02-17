ua en ru
ВСУ уничтожили "охотника за субмаринами" в Крыму

Россия, Вторник 17 февраля 2026 13:36
UA EN RU
ВСУ уничтожили "охотника за субмаринами" в Крыму Иллюстративное фото: вертолет Ка-27 (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные ночью нанесли удар по российскому корабельному вертолету Ка-27 на временно оккупированной территории Крыма. Также было поражено несколько пунктов управления дронами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также: Неизвестные дроны атаковали Сочи и Крым: под ударом мог быть порт

Уничтожен вертолет Ка-27

В ночь на 17 февраля украинские военные поразили корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Крыма. Зафиксировано прямое попадание в цель.

Что известно о вертолете Ка-27

Образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На его основе были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС, а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Основные характеристики Ка-27:

  • Двигатели: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 л.с. каждый).
  • Максимальная взлетная масса: 12 000 кг (нормальная - 10 600 - 10 700 кг).
  • Скорость: максимальная - 270 км/ч, крейсерская - 220 км/ч.
  • Дальность полета: 800 - 900 км.
  • Практический потолок: 5 000 м.
  • Габариты: длина - 12,25 м, высота - 5,4 м, диаметр несущих винтов - 15,9 м.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Уничтожены пункты управления дронами

Кроме того, 16 февраля Силы обороны поразили три пункта управления беспилотниками российских войск:

  • в районе Гуляйполя (временно оккупированная территория Запорожской области);
  • в районе Анатольевки (Курская область РФ);
  • в районе населенного пункта Затишье (временно оккупированная территория Запорожской области).

Удары по ключевым объектам врага продолжаются

Потери противника и масштабы повреждений уточняются. В Генштабе отмечают, что украинские силы и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам, которые обеспечивают управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российской армии.

Ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов.

Впоследствии официально подтвердили возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - под удар попал резервуар с нефтепродуктами, что привело к масштабному пожару. Ильский НПЗ, один из крупнейших на юге России с мощностью около 138 тысяч баррелей в сутки, уже неоднократно становился целью атак дронов.

В то же время во временно оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" последнего времени, а российские СМИ также сообщили о ночном ударе беспилотников по химическому предприятию "Метафракс" в Пермском крае, где после атаки возник пожар.

