Саудовская Аравия нашла путь обхода Ормузского пролива: но есть нюанс

16:45 18.03.2026 Ср
2 мин
Саудовская Аравия предлагает путь обхода заблокированного Ираном Ормузского пролива, но есть одна очень большая проблема
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: Саудовская Аравия предлагает везти нефть через Красное море (Getty Images)

Саудовская Аравия предложила альтернативный маршрут для поставок нефти, пока Ормузский пролив перекрыт. Речь идет о порте Янбу в Красном море, но здесь есть ряд нюансов.

\Отмечается, что транспортировка нефти через Янбу будет значительно меньше по объемам, чем через Ормузский пролив. Причина - это ограниченное количество нефти, которую можно доставить по трубопроводу в порт.

Трубопровод длиной 1200 километров может пропустить лишь небольшой объем нефти, поэтому те же самые цифры, которые транспортируются через Ормузский пролив, недостижимы. К тому же сам морской путь в Азию из Красного моря огибает полуостров. Он длиннее, чем из Персидского залива, что увеличивает время и стоимость транспортировки.

Именно поэтому покупатели, которые используют Янбу, получают меньшие объемы нефти, чем предусмотрено в контрактах. Кстати, на это уже жалуются некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы. В то же время большая часть саудовской нефти предназначена для продажи в страны Азии, куда идет по долгосрочным контрактам.

Ормузский пролив: ситуация

Иран в ответ на военную операцию США и Израиля фактически закрыл Ормузский пролив. Через него проходит до 20% мировых поставок нефти. Перебои уже привели к ее росту в цене.

Президент США Дональд Трамп призвал Европу и другие страны помочь разблокировать пролив. Однако получил отказ, в частности, от Франции и от Германии, после чего назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой".

Известно, что европейские страны ведут непубличные переговоры с Тегераном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Это также очень сильно бесит Трампа, который готовит исключительно военные пути разблокирования судоходства.

