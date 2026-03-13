ua en ru
Главная » Новости » Политика

Европа ведет тайные переговоры с Ираном из-за блокады Ормузского пролива: что известно

16:10 13.03.2026 Пт
2 мин
Какие переговоры сейчас ведутся без камер и заявлений?
aimg Сергей Козачук
Европа ведет тайные переговоры с Ираном из-за блокады Ормузского пролива: что известно Фото: блокада Ормузского пролива (Getty Images)

Европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Что такое Ормузский пролив и почему его блокада Ираном подняла мировые цены на нефть

Попытки дипломатического решения

По данным источников издания, европейские столицы пытаются найти способ восстановить экспорт нефти и газа, избегая при этом прямого втягивания в военный конфликт.

Сейчас Париж и Рим изучают возможность получения гарантий безопасности от иранской стороны для гражданских танкеров.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил стремление к единой позиции ЕС в этом вопросе.

"Мы пытаемся заставить Европу говорить единым, сплоченным голосом... настаивая на том, чтобы официально обратиться с просьбой разрешить судам из стран, не находящихся в состоянии войны, проходить через Ормуз", - заявил он.

Экономическое давление и риски

Блокада пролива, через который проходит около 20% мирового объема нефти, уже привела к скачку цен до 100 долларов за баррель. Это создает критическую нагрузку на национальные бюджеты стран ЕС.

Несмотря на присутствие европейских военных кораблей в регионе, они пока не готовы к конвоированию судов из-за высоких рисков атак.

"Ни один европейский флот не готов сопровождать корабли через Ормуз, если существует риск нападения... Это должна быть допустимая среда", - пояснил один из чиновников осторожность европейцев.

Почему Ормузский пролив важен

Напомним, Ормузский пролив является главной "энергетической артерией" мира, соединяющей Персидский залив с Открытым океаном. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

РБК-Украина писало, что такое Ормузский пролив и почему его блокада может парализовать мировую экономику.

Ранее в Белом доме заявили, что военные конвои США в Ормузском проливе остаются опцией для защиты коммерческого судоходства, однако Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с иранскими силами.

В то же время аналитики JPMorgan предупредили о катастрофических последствиях длительной изоляции региона. По их прогнозам, блокада Ормузского пролива может спровоцировать скачок цен на нефть до рекордных отметок, что повлечет глобальную рецессию.

