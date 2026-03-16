Трамп хочет силой открыть Ормузский пролив: детали новой операции

10:45 16.03.2026 Пн
США собирают новую коалицию, чтобы возобновить экспорт нефти
aimg Константин Широкун
Президент США Дональд Трамп планирует силой разблокировать Ормузский пролив для восстановления полноценного экспорта нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Золотая лихорадка кончилась? Как война на Ближнем Востоке ударила по инвесторам

По данным четырех источников издания, Трамп работает над созданием коалиции стран для открытия Ормузского пролива и надеется объявить об этом уже на этой неделе.

Трамп также рассматривает возможность захвата критически важного нефтяного терминала Ирана на острове Харг, если танкеры будут оставаться заблокированными в Персидском заливе.

В воскресенье Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он "требует", чтобы страны НАТО и другие страны-импортеры нефти, включая Китай, помогли США обеспечить безопасность пролива.

"Мы разговариваем с другими странами относительно патрулирования проливов. Было бы хорошо, если бы другие страны патрулировали проливы вместе с нами. Мы поможем. Мы получаем хорошую реакцию", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США ведут переговоры с семью странами, и вспомнил, что некоторые уже отказались, одновременно подчеркнув, что миссия "будет небольшой", поскольку у Ирана осталось "очень мало огневой мощи".

В воскресенье Трамп также обсудил эти усилия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это были насыщенные выходные дипломатии между США и их европейскими союзниками, а также странами Персидского залива и Азии. Основная цель администрации Трампа - заручиться политической поддержкой союзников по группировке в Ормузском проливе", - отметил источник Axios.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что некоторые объявят о своей поддержке идеи Белого Дома уже на этой неделе, сформировав то, что в США называют "Ормузской коалицией".

Странам будет предложено предоставить военные корабли, средства командования и управления, беспилотники и другие военные средства.

Почему Ормузский пролив важен

Напомним, Ормузский пролив является главной "энергетической артерией" мира, соединяющей Персидский залив с Мировым океаном. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

РБК-Украина писало, что такое Ормузский пролив и почему его блокада может парализовать мировую экономику.

Ранее в Белом доме заявили, что военные конвои США в Ормузском проливе остаются опцией для защиты коммерческого судоходства, однако Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с иранскими силами.

Также мы писали, что европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.

Больше по теме:
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Иран НАФТА
Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой