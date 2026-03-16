Трамп хочет силой открыть Ормузский пролив: детали новой операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным четырех источников издания, Трамп работает над созданием коалиции стран для открытия Ормузского пролива и надеется объявить об этом уже на этой неделе.

Трамп также рассматривает возможность захвата критически важного нефтяного терминала Ирана на острове Харг, если танкеры будут оставаться заблокированными в Персидском заливе.

В воскресенье Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он "требует", чтобы страны НАТО и другие страны-импортеры нефти, включая Китай, помогли США обеспечить безопасность пролива.

"Мы разговариваем с другими странами относительно патрулирования проливов. Было бы хорошо, если бы другие страны патрулировали проливы вместе с нами. Мы поможем. Мы получаем хорошую реакцию", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США ведут переговоры с семью странами, и вспомнил, что некоторые уже отказались, одновременно подчеркнув, что миссия "будет небольшой", поскольку у Ирана осталось "очень мало огневой мощи".

В воскресенье Трамп также обсудил эти усилия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это были насыщенные выходные дипломатии между США и их европейскими союзниками, а также странами Персидского залива и Азии. Основная цель администрации Трампа - заручиться политической поддержкой союзников по группировке в Ормузском проливе", - отметил источник Axios.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что некоторые объявят о своей поддержке идеи Белого Дома уже на этой неделе, сформировав то, что в США называют "Ормузской коалицией".

Странам будет предложено предоставить военные корабли, средства командования и управления, беспилотники и другие военные средства.