Саудівська Аравія знайшла шлях обходу Ормузької протоки: але є нюанс

\Зазначається, що транспортування нафти через Янбу буде значно меншими за обсягами, ніж через Ормузьку протоку. Причина - це обмежена кількість нафти, яку можна доставити трубопроводом до порту.

Трубопровід довжиною 1200 кілометрів може пропустити лише невеликий обсяг нафти, тому ті ж самі цифри, які транспортуються через Ормузьку протоку, недосяжні. До того ж сам морський шлях до Азії з Червоного моря огинає півострів. Він довший, ніж з Перської затоки, що збільшує час і вартість транспортування.

Саме тому покупці, які використають Янбу, отримують менші обсяги нафти, ніж передбачено у контрактах. Доречі, на це вже скаржаться деякі європейські нафтопереробні заводи. Водночас більша частина саудівської нафти призначена для продажу до країн Азії, куди йде за довгостроковими контрактами.