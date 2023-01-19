САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни

К исходу 11 месяца полномасштабной российской агрессии Украина заручилась гарантиями поставок все более мощных западных вооружений. В преддверии встречи в формате "Рамштайн" союзники объявили о передаче широкого спектра - от бронемашин и танков до ракет дальностью свыше 150 км.
О том, какую помощь уже анонсировали западные партнеры, - в материале РБК-Украина.
Соединенные Штаты Америки готовят очередной крупный пакет военной помощи. По данным СМИ, о поставке вооружений на 2,6 млрд долларов объявят завтра, 20 января. С учетом анонсов в начале года Украина получит:
И это без сотен тысяч боеприпасов для артиллерии, мин и других типов ракет. Из особо интересного - ракеты GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Возможность бить по глубоким российским тылам может стать прорывом в вопросе получения дальнобойного оружия.
Детальнее о ракетах GLSDB читайте по ссылке.
Также отдельно с тем, на что способны боевые машины Bradley и почему они легендарные, можно ознакомиться в отдельном материале.
Великобритания, вероятнее всего, станет первопроходцем в поставках танков западного образца. По состоянию на данный момент известно, что Украина получит:
Подробнее о британских машинах - в материале "Секретная броня и уникальная пушка. Главное о танках Challenger 2 для Украины".
От союзников по НАТО не отстает и канадская сторона. На днях стало известно, что Украина получит:
Отдельный материал о NASAMS доступен по ссылке.
В новый пакет от Польши войдут зенитные комплексы S60, а также некоторое количество самоходных гаубиц AHS Krab.
Кроме того, польская сторона анонсировала передачу 14 танков Leopard 2, причем готова сделать это, не дожидаясь разрешения правительства Германии.
Немецкая сторона анонсировала поставку 40 боевых машин Marder, подробнее о них читайте по ссылке.
Кроме того, в добавок к американской Германия предоставит Украине свою батарею Patriot.
Французские партнеры первыми объявили о поставках Украине так называемых колесных танков. Ожидается, что будет передано около 40 единиц AMX-10 RC.
Правительство Швеции официально объявило о планах передать Украине военную технику. В шведский пакет войдут:
На днях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что его страна предоставит батарею Patriot. Таким образом, на сегодня известно о планах союзников передать на боевое дежурство в Украину три батареи.
Министерство обороны Дании анонсировало передачу 19 самоходных гаубиц CAESAR - всех, которые есть на вооружении у этой страны.
Эстония обещает предоставить рекордный пакет помощи. В него войдут:
Крупная помощь также ожидается и от Латвии. В том числе:
Литовская сторона обещает передать два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70. Общая сумма пакета составит около 125 млн евро.
Зенитки L-70 были разработаны после Второй мировой войны и поступили на вооружение Швеции еще в 1951 году. Их производили в шести разных странах НАТО.
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Кроме вышеперечисленного, от западных союзников ожидаются поставки дополнительных САУ Zuzana-2, нескольких десятков танков T-72 и батареи противоракетной обороны SAMP/T.
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