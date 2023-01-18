Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров

Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator для помощи в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра обороны Канады Аниту Ананд в комментарии National Post .

Отметим, что Ананд находится с визитом в Киеве.

"Я только что объявила о дополнительной передаче 200 бронетранспортеров, изготовленных компанией Roshel в Миссисаузе, штат Онтарио, где работают примерно 80 приехавших в Канаду украинцев и сейчас строят транспортные средства, которые украинские войска будут использовать для защиты своей Родины", - сказала она.

Добавим, что The Globe and Mail отмечает, что речь идет о БТР Senator.

Ананд отметила, что эти транспортные средства позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию. Они позволяют солдатам рано обнаруживать угрозы, а их броня поможет защитить войска.

Она также отметила, что с начала 2022 года Канада выделила Украине более 5 млрд долларов в форме комбинированной военной, экономической, гуманитарной и другой помощи, в том числе более 1 млрд долларов США военной помощи. В частности, страна передала зенитно-ракетную систему, противотанковое оружие и боеприпасы. Канада закупает для Украины бронетехнику и боеприпасы.

К тому же, министр обороны добавила, что канадская учебная миссия, операция UNIFIER, проводила обучение для более чем 35 тысяч украинских военнослужащих.

Ананд также сообщила, что во время своего визита в Украину она встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, в Канаде надеются, что система NASAMS, которая была приобретена для Украины, поступит в кратчайшие сроки.

Кроме того, в Канаде рассказали, будет ли страна передавать Украине танки Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.