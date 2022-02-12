Санкції проти телеканалу "НАШ", запобіжний захід Трубіцину, нові області в "червоній" зоні: новини за 11 лютого

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти телеканалу "НАШ", депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину обрали запобіжний захід, в Україні розширилася "червона" зона. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 11 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України запровадила санкції проти телеканалу "НАШ". Обмеження вводяться на п'ять років. У січні джерела повідомляли, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО.

Україна вимагає від РФ інформації про навчання біля кордонів. На відповідь 48 годин

Україна зажадала від Росії роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів країни і в тимчасово окупованому Криму. У Кремля є 48 годин, щоб надати відповідь на запит. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що якщо Росія відмовиться або надасть недостатньо інформації, Україна ініціює позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ.

"Червона" зона розширилася. У яких областях вже діє локдаун

З п'ятниці, 11 лютого, ще три області України перейшли в "червону" зону адаптивного карантину. На сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки знаходяться п'ять регіонів.

Таким чином, з п'ятниці" червона " зона почала діяти в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях. В цій же зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.

Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні. За його словами, вторгнення може відбутися до 20 лютого.

"Ми знаходимося в тому вікні, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Путін прийме таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації... але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади, попри багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив він.

Справа про хабарі в Київраді: Трубіцину обрали запобіжний захід

Депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину обрали запобіжний захід. Його та ще декількох осіб підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад мільйон гривень.

Трубіцину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативною внесення застави у розмірі 14 млн 886 тисяч гривень.

Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря, - ДПСУ

Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державної прикордонної служби України. На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття району Азовського моря, у ДПСУ відповіли: "Так. Ми отримали підтвердження". Щодо Чорного моря інфомації немає.

Суд залишив без змін запобіжний захід для Порошенка

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього президента Петра Порошенка. Стосовно нього продовжує діяти особисте зобов'язання.

Зазначимо, прокуратура вимагала скасувати рішення Печерського райсуду Києва та відправити Порошенка під вартою з альтернативою виходу під заставу в 1 млрд гривень. Проте апеляційна інстанція не задовольнила клопотання прокуратури та захисту та залишила запобіжний захід у силі.

Кожному по 11 років в'язниці. Суд в РФ оголосив вирок двом кримським татарам

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок двом громадянам України. Кримських татар Зекір’ю Муратова та Вадима Бектемирова засудили до 11 років в'язниці кожного.

Вирок винесено за статтею 205.5 КК РФ - участь у діяльності Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною.

Ірландія – Україна: визначилося місце проведення матчу Ліги націй

Стало відомо, де відбудеться матч першого туру Ліги націй між Ірландією та Україною.

Матч Ліги націй-2022/2023 Ірландія – Україна пройде в Дубліні на стадіоні "Авіва". Поєдинок відбудеться 4 червня, початок о 21:45.

В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

На майбутніх вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.

Вранці 12 лютого Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.

У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів.