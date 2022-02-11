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В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 14:12
В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні Фото: погода в Україні погіршується (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На майбутніх вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Украіна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Погода 12 лютого

Завтра вранці Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря встановиться в межах + 2... + 5 градусів. На сході, а також у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів. Вночі у всіх регіонах значно похолодає. Температура опуститься до 2-9 градусів морозу.

В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

Погода 13 лютого

У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів.

За словами синоптика, вітер 13 лютого вщухне, а українці зможуть насолодитися сонцем.

Діденко додала, що у Києві на вихідних буде прохолодно, прогнозується мокрий сніг. Проте вже 14 лютого в столиці очікується тепло і сонце.

В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні

Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження через погіршення видимості.

У той же час на заході країни існує загроза підтоплення.

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Гідрометцентр
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