В Україну йде похолодання та сніг: прогноз погоди на вихідні
На майбутніх вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.
Про це повідомляє РБК-Украіна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.
Погода 12 лютого
Завтра вранці Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.
Температура повітря встановиться в межах + 2... + 5 градусів. На сході, а також у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів. Вночі у всіх регіонах значно похолодає. Температура опуститься до 2-9 градусів морозу.
Погода 13 лютого
У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів.
За словами синоптика, вітер 13 лютого вщухне, а українці зможуть насолодитися сонцем.
Діденко додала, що у Києві на вихідних буде прохолодно, прогнозується мокрий сніг. Проте вже 14 лютого в столиці очікується тепло і сонце.
Як повідомляло РБК-Україна, у Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження через погіршення видимості.
У той же час на заході країни існує загроза підтоплення.