Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, - Білий дім

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні. За його словами, вторгнення може відбутися до 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми знаходимося в тому вікні, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Путін прийме таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації... але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади, попри багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив він.

При цьому Салліван підкреслив, що Білий дім не стверджує, що Росія прийняла остаточне рішення про вторгнення в Україну.

"У цьому вікні, в цей проміжок часу, і це (вторгнення, ред.) може відбутися до 20 лютого, до завершення Олімпійських ігор в Пекіні", - додав Салліван.

Він також додав, що вторгнення в Україну: швидше за все, почнеться з повітряної атаки.

"Вторгнення може приймати різні форми, однією з яких є стрімкий наступ на місто Київ. Це можлива лінія атаки, яку можуть вибрати російські війська. Вони також можуть вибрати рух в інших частинах України... Ми формально переконані, що росіяни повинні прийняти рішення про вторгнення або уважно вивчити можливість створення приводу для проведення операції під помилковим прапором", - заявив Салліван.