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Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 21:30
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти телеканалу "НАШ". Обмеження передбачає заборону на мовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, санкції вводяться проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ" Наш24", ТОВ" Наш 365 " і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі.

Крім того, іншим указом вводяться санкції проти російського ТОВ "Вітрина ТВ" (транслятор російських телеканалів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ" на підставі подання Служби безпеки України.

До цього Нацрада з питань телебачення і радіомовлення намагалася анулювати ліцензію телеканалу "НАШ" через суд.

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РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
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