Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти телеканалу "НАШ". Обмеження передбачає заборону на мовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Згідно з указом, санкції вводяться проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ" Наш24", ТОВ" Наш 365 " і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі.

Крім того, іншим указом вводяться санкції проти російського ТОВ "Вітрина ТВ" (транслятор російських телеканалів).