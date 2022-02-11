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Суд залишив без змін запобіжний захід для Порошенка

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 15:34
Суд залишив без змін запобіжний захід для Порошенка Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього президента Петра Порошенка. Стосовно нього продовжує діяти особисте зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання суду.

Зазначимо, прокуратура вимагала скасувати рішення Печерського райсуду Києва та відправити Порошенка під вартою з альтернативою виходу під заставу в 1 млрд гривень. Проте апеляційна інстанція не задовольнила клопотання прокуратури та захисту та залишила запобіжний захід у силі.

Нагадаємо, у січні Порошенку у справі про державну зраду та фінансування тероризму обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон.

За даними слідства, Порошенко у змові з іншими особами, зокрема представниками вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР" шляхом незаконної схеми закупівлі вугілля у 2014-2015 роках.

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Петро Порошенко Запобіжний захід
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