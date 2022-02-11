Суд залишив без змін запобіжний захід для Порошенка

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього президента Петра Порошенка. Стосовно нього продовжує діяти особисте зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на засідання суду.

Зазначимо, прокуратура вимагала скасувати рішення Печерського райсуду Києва та відправити Порошенка під вартою з альтернативою виходу під заставу в 1 млрд гривень. Проте апеляційна інстанція не задовольнила клопотання прокуратури та захисту та залишила запобіжний захід у силі.

Нагадаємо, у січні Порошенку у справі про державну зраду та фінансування тероризму обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон.

За даними слідства, Порошенко у змові з іншими особами, зокрема представниками вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР" шляхом незаконної схеми закупівлі вугілля у 2014-2015 роках.