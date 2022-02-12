Санкции против телеканала "НАШ", мера пресечения Трубицыну, новые области в "красной" зоне: новости за 11 февраля

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканала "НАШ", депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну избрали меру пресечения, в Украине расширилась "красная" зона. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 февраля - в материале РБК-Украина.

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ". Ограничения вводятся на пять лет. В январе источники сообщали, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Украина требует от РФ информации об учениях у границ. На ответ есть 48 часов

Украина потребовала от России разъяснения по военной деятельности у границ страны и во временно оккупированном Крыму. У Кремля есть 48 часов, чтобы предоставить ответ на запрос. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ.

"Красная" зона расширилась. В каких областях уже действует локдаун

С пятницы, 11 февраля, еще три области Украины перешли в "красную" зону адаптивного карантина. На сегодняшний день в "красном" уровне эпидемической опасности находятся пять регионов.

Таким образом, с пятницы "красная" зона начала действовать в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях. В этой же зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.

"Мы находимся в том окне, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил он.

Дело о взятках в Киевраде: Трубицыну избрали меру пресечения

Депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну избрали меру пресечения. Его и еще нескольких человек подозревают в получении взятки в размере более миллиона гривен.

Трубицину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативной внесения залога в размере 14 млн 886 тысяч гривен.

Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря, - ГПСУ

Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия района Азовского моря, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение". Относительно Черного моря информации нет.

Суд оставил без изменений меру пресечения для Порошенко

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего президента Петра Порошенко. В отношение него продолжает действовать личное обязательство.

Отметим, прокуратура требовала отменить решение Печерского райсуда Киева и отправить Порошенко под стражей с альтернативой выхода под залог в 1 млрд гривен. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила ходатайства прокуратуры и защиты и оставила меру пресечения в силе.

Каждому по 11 лет тюрьмы. Суд в РФ огласил приговор двум крымским татарам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор двум гражданам Украины. Крымских татар Зекирью Муратова и Вадима Бектемирова приговорили к 11 годам тюрьмы каждого.

Приговор вынесен по статье 205.5 УК РФ - участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, которая признана в России террористической.

Ирландия – Украина: определилось место проведения матча Лиги наций

Стало известно, где состоится матч первого тура Лиги наций между Ирландией и Украиной.

Матч Лиги наций-2022/2023 Ирландия – Украина пройдет в Дублине на стадионе "Авива". Поединок состоится 4 июня, начало в 21.45.

В Украину идет похолодание и снег: прогноз погоды на выходные

На предстоящих выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.

Утром 12 февраля Украину накроет нестабильный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Днем мокрый снег пройдет только в восточных областях. При этом осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье в Украине будет солнечная погода, дождей не предвидится. Однако температура воздуха останется на том же уровне - максимально до +5 градусов.