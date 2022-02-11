Справа про хабарі в Київраді: Трубіцину обрали запобіжний захід

Депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину обрали запобіжний захід. Його та ще декількох осіб підозрюють в отриманні хабаря у розмірі понад мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду України.

Трубіцину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативною внесення застави у розмірі 14 млн 886 тисяч гривень.

В чому підозрюють Трубіцина

У середу стало відомо про затримання Трубіцина та ще п'яти осіб під час отримання хабаря у розмірі 1,26 млн гривень.

За даними слідства, фігуранти брали хабарі за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в районах Києва. За свої "послуги" вони просили майже 1,4 млн гривень на рік.

Слідство вважає, що, окрім Трубіцина, до схеми були залучені помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.