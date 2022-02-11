Україна вимагає від РФ інформації про навчання біля кордонів. На відповідь 48 годин
Україна зажадала від Росії роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів країни і в тимчасово окупованому Криму. У Кремля є 48 годин, щоб надати відповідь на запит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.
"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулися в Російську Федерацію із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму", - написав міністр.
Він також додав, що Росія повинна надати точні райони проведення навчань, а також дати їх завершення.
"Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь і військової техніки, що беруть участь в ній", - заявив Кулеба.
Міністр підкреслив, що якщо Росія відмовиться або надасть недостатньо інформації, Україна ініціює позачергову зустріч країн-учасниць ОБСЄ.
"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої, або неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення", - додав Кулеба.
Він також заявив, що Україна продовжить використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки країни.
Нагадаємо, нещодавно Росія "прибережними попередженнями" оголосила великі райони Азовського і Чорного морів небезпечними і закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.
Після чого МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
Згодом з'ясувалося, що Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ.