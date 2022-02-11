РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України запровадила санкції проти телеканалу "НАШ". Обмеження вводяться на п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Введено санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данілов. Він також уточнив, що санкції запроваджуються терміном на п'ять років.