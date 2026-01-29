ua en ru
Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступит

Четверг 29 января 2026 15:38
Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступит На Украину надвигается существенное похолодание (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С завтрашнего дня, 30 января, в Украине начнется похолодание. И хотя пик морозов ожидается позже, уже сейчас можно говорить, когда вероятно их ослабление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Эксперт рассказала, что в пятницу, 30 января, "похолодание в Украине уже начнется".

В среднем температура воздуха в течение дня ожидается около 2-8 градусов ниже нуля.

При этом теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Там столбики термометров могут подняться до +1+5 градусов по Цельсию.

Осадки вероятны преимущественно на Левобережье - мокрый снег и дождь.

В северной части Украины - местами может быть снег.

В Киеве завтра ожидается снижение температуры воздуха - до 5-8 градусов мороза.

"Станет очень скользко после сегодняшнего тепла! Есть вероятность в пятницу небольшого снега", - подчеркнула Диденко.

Кроме того, она предупредила граждан о "вероятном сильном ветре северо-восточного направления".

Когда ждать пик морозов и их ослабление

Согласно информации синоптика, позже похолодание будет усиливаться и в конце концов охватит всю Украину.

Пик морозов при этом предполагается в течение 1-4 февраля (с воскресенья по следующую среду).

Диденко уточнила, что в ночные часы температура воздуха может упасть до 20-28 градусов мороза, а иногда - даже несколько ниже.

"Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев", - подчеркнула специалист.

Она добавила также, что в Киеве пик мороза ожидается в течение воскресенья (1 февраля) и понедельника (2 февраля).

Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступитПрогноз ночной температуры воздуха на 2-е февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

В завершение Диденко сообщила, что согласно предварительным (ориентировочным данным) ослабление морозов в Украине вероятно с четверга, 5 февраля.

Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступитПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что говорят о грядущих морозах в УкрГМЦ

Согласно оперативной информации пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра, очень холодная погода по территории Украины прогнозируется на 1-3 февраля 2026 года.

Уточняется, что такие условия складываются вследствие:

  • вторжения с севера Европы холодного арктического воздуха;
  • дополнительного охлаждения в поле высокого давления при ясной погоде.

Так, специалисты УкрГМЦ прогнозируют ночью 01-03 февраля:

  • по Украине (кроме Закарпатья и южной части) - снижение температуры до 20-27 градусов мороза;
  • в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до чрезвычайного мороза - минус 30 градусов по Цельсию.

"III уровень опасности, красный", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Уточняется, что днем температура воздуха составлять при этом около 15-22 градусов мороза.

Между тем постепенное ослабление морозов вероятно с 04-05 февраля - начиная с запада и юго-запада.

В завершение украинцам напомнили, что такие погодные условия приведут:

  • к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения;
  • к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта.

"Информация будет уточняться ежедневными прогнозами погоды", - подытожили в УкрГМЦ.

Морозы не вечны: синоптики объяснили, что с погодой завтра и когда рекордный холод отступитПубликация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты, и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

