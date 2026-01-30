Тепло вернули, но не везде: сколько домов Киева еще без отопления

По состоянию на сегодняшнее утро, 30 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 378 домов, большинство из них - на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах столицы", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первых более 100 домов. Этой ночью - еще 50.

Городской голова также отметил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.