Тепло вернули, но не везде: сколько домов Киева еще без отопления
По состоянию на сегодняшнее утро, 30 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 378 домов, большинство из них - на Троещине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах столицы", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первых более 100 домов. Этой ночью - еще 50.
Городской голова также отметил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.
Ситуация с отоплением в столице
Напомним, вчера, 29 января, сообщалось, что в Украине без теплоснабжения оставалось более 900 домов, из них 613 - в Киеве. Дома, где сейчас невозможно восстановить теплоснабжение, подключают к стабильному энергопитанию, чтобы компенсировать отсутствие отопления.
При этом в Киеве большинство домов за последний месяц подключают к теплоснабжению уже второй раз - после вражеских атак 9 и 20 января соответственно.
Также в Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части многоэтажек из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры и возвращением тепла в дома киевлян сейчас работают более 1000 коммунальщиков.
Несмотря на активную работу, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует больше оперативности в возвращении тепла в дома Киева.