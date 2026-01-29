ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Морозы до -30: Украину накроет самая холодная волна зимы

Четверг 29 января 2026 13:35
UA EN RU
Морозы до -30: Украину накроет самая холодная волна зимы Фото: Украинцев предупредили о сильных морозах в начале февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов, объявлен высокий уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и региональные центры по гидрометеорологии.

Когда и где ударят морозы

По прогнозу синоптиков, 1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры. Ночью, кроме Закарпатья и юга страны, столбики термометров опустятся до минус 20-27 градусов.

В Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в Киеве, ночью прогнозируют минус 20-25 градусов. Днем температура составит минус 15-22 градуса.

Местами морозы могут достигать минус 30 градусов, что соответствует III уровню опасности (красный).

Ситуация в регионах

В Харьковской области резкое похолодание начнется с 31 января. Уже в ночь на 2 февраля ожидается 20-25 градусов мороза, холодная погода сохранится как минимум до 6 февраля.

В Житомирской области с 30 января температура постепенно будет снижаться, а 1-3 февраля ночью возможны 20-28 градусов мороза. На дорогах прогнозируют гололедицу.

В Черниговской области самыми холодными станут 2-3 февраля - ночью температура может опускаться до 23-28 градусов мороза.

В Сумской области в ночь на 2-3 февраля ожидается до 29 градусов мороза, днем - до минус 23. Морозная погода сохранится до 6 февраля.

В Ивано-Франковской области с 1 по 3 февраля ночная температура снизится до 20-25 градусов мороза, днем - до минус 10-15. Ослабление морозов прогнозируют с 4-5 февраля.

Туман в Киеве и области

Кроме морозов, 29 января до конца дня в Киеве и Киевской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности. Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

Когда потеплеет

По информации ГСЧС, 4-5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов, прежде всего в западных и юго-западных регионах Украины.

Синоптики призывают граждан следить за обновлениями прогнозов и соблюдать правила безопасности во время сильных морозов.

Ранее РБК-Украина писало о резком похолодании в Украине в конце января и в начале февраля. С 30 января морозы усилятся, на выходных в ряде областей температура ночью снизится до -20, а 2-3 февраля местами возможны морозы до -25 градусов, которые могут удерживаться почти всю первую декаду февраля.

Также мы писали о климатических особенностях февраля в Украине и предварительный прогноз на февраль 2026 года: какие средние и экстремальные температуры характерны для последнего месяца зимы, когда обычно температура переходит через ноль, сколько осадков выпадает и какой ожидается погода в феврале 2026 года - в пределах нормы или немного теплее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
Новости
Морозы до -30: Украину накроет самая холодная волна зимы
Морозы до -30: Украину накроет самая холодная волна зимы
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве