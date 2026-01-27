ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Если замерзнет канализация: на Троещине в Киеве готовятся рыть уличные туалеты

Вторник 27 января 2026 13:31
UA EN RU
Если замерзнет канализация: на Троещине в Киеве готовятся рыть уличные туалеты Фото: Палаточный городок на Троещине в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Троещине в Киеве сейчас самая сложная ситуация с обеспечением коммунальными услугами. Местные власти готовятся к критическому сценарию - в случае отсутствия воды будут рыть временные туалеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Деснянской РГА Максима Бахматова для LB.ua.

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что на Троещине продолжаются работы по восстановлению тепла и созданию условий для обогрева и ночлега жителей.

В то же время в случае, если отопление не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб водоснабжения и канализации.

К кризисной ситуации готовились заранее

Максим Бахматов заявляет, что к такому сценарию в районе готовились заранее.

"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - сказал он.

По его словам, проблему с резервным питанием для поднасосных групп водопровода и Бортнической станции аэрации обсуждают еще с лета. Решение о закупке дополнительных источников энергии Киевсовет принял в октябре, однако поставка оборудования до сих пор не состоялась.

Бахматов отметил, что уже работает над организацией таких работ совместно с "Зеленстроем" и районным дорожно-эксплуатационным управлением, которые имеют необходимую технику и персонал.

Ситуация на Троещине

Напомним, на Троещине в Киеве сохраняется самая сложная ситуация с коммунальными услугами после массированной ночной атаки РФ на критическую инфраструктуру. Без света, тепла и воды 24 января оставались около 600 жилых домов.

По данным ДТЭК, ситуация в этом районе сейчас самая сложная из-за регулярных обстрелов.

В Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева. Речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться не только днем, но и ночью. Кроме этого, ГСЧС разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева во дворах жилых домов.

На Троещине также развернули два палаточных городка из-за отсутствия стабильного теплоснабжения и света. Решение приняли после анализа ситуации в столице.

В каждом городке установлено по шесть палаток, каждая из которых может временно принять до 40 человек. Там можно согреться, подзарядить технику и отдохнуть. Городки будут работать до восстановления теплоснабжения.

На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, Нацполиции и городские службы. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 150 спасателей-верхолазов из разных регионов Украины. Всего в Киеве задействовано около 600 спасателей, которые работают в опасных условиях.

В случае отсутствия тепла, света или воды жителей просят звонить по телефону 112. Операторы предоставят информацию о ближайших пунктах несокрушимости, обогрева или укрытия. При отсутствии мобильной связи обратиться можно через Wi-Fi и приложение 112 Ukraine.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Троещина
Новости
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин