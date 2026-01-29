ua en ru
Канализация не замерзнет: "Киевводоканал" опроверг слухи о выгребных ямах на Троещине

Четверг 29 января 2026 17:19
Канализация не замерзнет: "Киевводоканал" опроверг слухи о выгребных ямах на Троещине Фото: В "Киевводоканале" уверяют, что на Троещине не придется рыть уличные туалеты (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Веремеева

Информация о возможном замерзании канализационных сетей в Киеве, в частности на Троещине, не соответствует действительности. Обустройство временных уличных туалетов или выгребных ям является нецелесообразным и не имеет реальных оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

В предприятии объясняют, что дворовые канализационные сети проложены глубже уровня промерзания почвы, а сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, поэтому замерзнуть такие сети не могут.

В то же время в "Киевводоканале" отмечают: трубы, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам. Их техническое состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не водоканала.

По данным предприятия, в Троещине и в целом в Киеве канализационные сети работают в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе и во время отключений электроэнергии. Случаев полного или частичного замерзания канализационных труб пока не зафиксировано.

В "Киевводоканале" призвали жителей доверять официальной информации и не поддаваться панике, отметив, что ситуация находится под постоянным контролем.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за проблем с отоплением и риска замерзания водопровода власти Деснянского района Киева готовятся к чрезвычайному сценарию, в частности обустройству временных туалетов в случае исчезновения воды, если морозы будут продолжаться и тепло не удастся восстановить.

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью РБК-Украина рассказал о критической ситуации с отоплением на Троещине, где сроков восстановления тепла нет и район может остаться без централизованного отопления до конца сезона. Из-за морозов до -20 и ниже власти готовятся к чрезвычайным сценариям: риску замерзания внутридомовых сетей, ухудшению гигиенических условий, использованию пунктов обогрева, ТРЦ как временных укрытий. Также он отметил необходимость уже сейчас готовить альтернативную энергетику к следующему отопительному сезону.

