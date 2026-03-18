Кэшбек на топливо в Украине заработает уже с 20 марта

19:04 18.03.2026 Ср
2 мин
Какие заправки будут участвовать в национальной программе?
aimg Валерий Ульяненко
Кэшбек на топливо в Украине заработает уже с 20 марта Фото: украинцам будут возвращать часть денег, потраченных на топливо (Getty Images)

Кэшбек на топливо заработает уже на этой неделе. Водители смогут сэкономить от 2 до 11 гривен на литре топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в одной из компаний, занимающейся продажей топлива и публикацию премьера в соцсетях.

По словам источника, кэшбек на топливо в Украине начнет действовать уже с пятницы, 20 марта.

Согласно данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке":

  • "Укрнафта",
  • OKKO,
  • WOG,
  • Amik Energy,
  • BVS, KLO,
  • Motto,
  • Чипо,
  • ВостокГаз,
  • Автотранс,
  • Манго,
  • Параллель,
  • Родник,
  • БРСМ-Нафта.

Информированный источник РБК Украина подтвердил его правдивость.

На что можно потратить кэшбэк за топливо

Использование "топливного" кэшбэка будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек. Конкретно имеется в виду:

  • оплата коммунальных услуг;
  • расчеты в заведениях питания и магазинах;
  • приобретение билетов на транспорт;
  • медицинские услуги;
  • донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.

Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.

Отметим, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. Его председатель Павел Кириленко отметил, что спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.

