Кэшбек на топливо в Украине заработает уже с 20 марта
Кэшбек на топливо заработает уже на этой неделе. Водители смогут сэкономить от 2 до 11 гривен на литре топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в одной из компаний, занимающейся продажей топлива и публикацию премьера в соцсетях.
По словам источника, кэшбек на топливо в Украине начнет действовать уже с пятницы, 20 марта.
Согласно данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке":
- "Укрнафта",
- OKKO,
- WOG,
- Amik Energy,
- BVS, KLO,
- Motto,
- Чипо,
- ВостокГаз,
- Автотранс,
- Манго,
- Параллель,
- Родник,
- БРСМ-Нафта.
Информированный источник РБК Украина подтвердил его правдивость.
На что можно потратить кэшбэк за топливо
Использование "топливного" кэшбэка будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек. Конкретно имеется в виду:
- оплата коммунальных услуг;
- расчеты в заведениях питания и магазинах;
- приобретение билетов на транспорт;
- медицинские услуги;
- донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.
Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.
Отметим, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. Его председатель Павел Кириленко отметил, что спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.