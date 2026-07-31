RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Румыния подняла в воздух F-16 из-за дронов у границы с Украиной

01:48 31.07.2026 Пт
2 мин
Жителей предупредили о возможном падении обломков с неба
aimg Екатерина Коваль
Фото: пилот истребителя F-16 (Getty Images)

В четверг власти Румынии объявили экстренное предупреждение для жителей северной части уезда Тульча из-за беспилотников вблизи границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Что зафиксировали радары

По данным Министерства обороны Румынии, в 21:12 с базы 86 воздушных сил Борча подняли два истребителя F-16 для мониторинга ситуации после того, как радарная система обнаружила группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной.

Что произошло дальше

Позже ведомство уточнило, что радарная система зафиксировала прерывистые сигналы воздушных целей вблизи речной границы - они находились в национальном воздушном пространстве около 20 секунд в 21:14, после чего пересекли границу в сторону Украины.

Что сделала власть

Национальный военный командный центр сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении мер предупреждения уездного населения Тульча - оттуда и направили экстренное предупреждение жителям через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Власти посоветовали жителям скрываться, предупредив о возможном падении объектов с воздушного пространства. Жители севера уезда Тульча получали подобное предупреждение уже утром того же четверга.

Напомним, дроны нарушали воздушное пространство Румынии и раньше – за три дня страна уже сбила три беспилотника, потратив на это 1,5 миллиона евро – по 400 тысяч долларов за каждый.

Первый подобный случай произошел 24 июля, когда румынский F-16 уничтожил вторгшийся в воздушное пространство страны дрон - прокуратура впоследствии подтвердила, что это был российский "Шахед". На следующий день воздушные силы Румынии перехватили еще один вражеский дрон, а утром 26 июля уже третий.

Во время одного из таких инцидентов НАТО подняло в небо сразу четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter. После третьего сбитого дрона румынский МИД также вызвал российского посла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РумынияF-16ДрониВойна в Украине