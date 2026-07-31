Румыния подняла в воздух F-16 из-за дронов у границы с Украиной

Что зафиксировали радары

По данным Министерства обороны Румынии, в 21:12 с базы 86 воздушных сил Борча подняли два истребителя F-16 для мониторинга ситуации после того, как радарная система обнаружила группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной.

Что произошло дальше

Позже ведомство уточнило, что радарная система зафиксировала прерывистые сигналы воздушных целей вблизи речной границы - они находились в национальном воздушном пространстве около 20 секунд в 21:14, после чего пересекли границу в сторону Украины.

Что сделала власть

Национальный военный командный центр сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении мер предупреждения уездного населения Тульча - оттуда и направили экстренное предупреждение жителям через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Власти посоветовали жителям скрываться, предупредив о возможном падении объектов с воздушного пространства. Жители севера уезда Тульча получали подобное предупреждение уже утром того же четверга.