В МИД Румынии вызвали российского посла из-за сбитых дронов

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

По словам министра, в связи с этими неоднократными нарушениями посол России был вызван в МИД Румынии.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками", - подчеркнула она.

Глава МИД Румынии Оана Цой отметила, что дипломатический протест Румынии в адрес России будет основываться на результатах расследований вторжений дронов.

Румыния сбивает русские дроны

Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.

Позже стало известно, что НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.

Дроноказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.

Утром 25 июля Военно-воздушные силы Румынии снова сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны во время очередной атаки России на Украину.

А сегодня утром истребитель F-16 уничтожил уже третий российский беспилотник, залетевший на территорию Румынии.