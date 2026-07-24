Против одного дрона над Румынией подняли четыре истребителя из двух стран НАТО

НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное заявление Верховного командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Утром 24 июля два румынских истребителя F-16 с авиабазы Фетешты и два итальянских Eurofighter с авиабазы Михаил Когелничана поднялись в воздух под командованием и контролем НАТО.

Целью вылета стала идентификация неизвестного беспилотного летательного аппарата, пролетевшего вблизи воздушного пространства Румынии.

Фото: Над Румынией подняли четыре истребителя из двух стран НАТО (ac.nato.int)

По заявлению НАТО, дрон оперативно идентифицировали. После пересечения воздушного пространства Румынии силам Североатлантического союза было предоставлено разрешение на его применение.

"Вскоре после этого угроза была сбита в воздушном пространстве Румынии. Эти общие многонациональные усилия подчеркивают, что НАТО готово и способно реагировать на любые потенциальные воздушные угрозы круглосуточно, чтобы защитить нашу территорию и защитить наших граждан", - говорится в заявлении.

Избиение дрона происходит на фоне активного приобретения НАТО, Румынии и других стран наземных перехватчиков для усиления возможностей противовоздушной обороны союзников и стран-участниц.

Румыния, в частности, приобрела систему борьбы с дронами MEROPS, предназначенную для перехвата малых беспилотных летательных аппаратов.

Расследование продолжается, и НАТО, по официальному заявлению, тесно контактирует с румынскими властями.