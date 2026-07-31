Румунія підняла у повітря F-16 через дрони біля кордону з Україною

У четвер влада Румунії оголосила екстрене попередження для мешканців північної частини повіту Тульча через безпілотники поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За даними Міністерства оборони Румунії, о 21:12 з бази 86 повітряних сил Борча підняли два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації після того, як радарна система виявила групу повітряних цілей поблизу річкового кордону з Україною.
Пізніше відомство уточнило, що радарна система зафіксувала переривчасті сигнали повітряних цілей поблизу річкового кордону - вони перебували в національному повітряному просторі близько 20 секунд приблизно о 21:14, після чого перетнули кордон у бік України.
Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів попередження населення повіту Тульча - звідти й надіслали екстрене попередження мешканцям через систему оповіщення про надзвичайні ситуації.
Влада порадила мешканцям ховатись, попередивши про можливе падіння об'єктів із повітряного простору. Мешканці півночі повіту Тульча отримували подібне попередження вже й уранці того ж четверга.
Нагадаємо, дрони порушували повітряний простір Румунії й раніше - за три дні країна вже збила три безпілотники, витративши на це 1,5 мільйона євро - по 400 тисяч доларів за кожен.
Перший подібний випадок стався 24 липня, коли румунський F-16 знищив дрон, що вторгся в повітряний простір країни - прокуратура згодом підтвердила, що це був російський "Шахед". Наступного дня Повітряні сили Румунії перехопили ще один ворожий дрон, а вранці 26 липня уже третій.
Під час одного з таких інцидентів НАТО підняло в небо одразу чотири винищувачі - два румунські F-16 і два італійські Eurofighter. Після третього збитого дрона румунське МЗС також викликало російського посла.