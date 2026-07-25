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В Румынии определили, что недавно сбитый дрон был российским "Шахедом"

21:22 25.07.2026 Сб
2 мин
После попытки сбить БПЛА ракета от итальянских пилотов образовала кратер
aimg Валерия Абабина
В Румынии определили, что недавно сбитый дрон был российским "Шахедом" Фото: Иранский "Шахед" (Getty Images)
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Дрон, сбитый над Румынией 24 июля, оказался российским "Шахедом" – это подтвердила прокуратура страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынскую редакцию Euronews.

По информации издания, прокуратура Апелляционного суда Плоешти подтвердила, что беспилотник, сбитый 24 июля в Падине (уезд Бузеу), был типа "Шахед" - то есть российского производства.

Это подтверждают и специалисты Министерства обороны Румынии.

Прокуроры объявили о возбуждении уголовного дела за преступление эксплуатации воздушного судна в запрещенной зоне. Такой состав предусмотрен Воздушным кодексом Румынии.

Помимо самого дрона следствию пришлось отдельно работать с деталями его уничтожения. Ракета, выпущенная итальянскими пилотами из истребителя Eurofighter Typhoon, не попала в цель и образовала кратер на месте падения в уезде Бреила.

В районе Падина (уезд Бузеу) полевые группы обнаружили обломки беспилотника, а также саму ракету-перехватчик. Все фрагменты собраны военными для экспертизы.

Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны . Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.

Ранее в мае 2026 года Румыния официально обратилась к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО после удара российского дрона по многоквартирному дому в городе Галац вблизи границы с Украиной.

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