В Румынии определили, что недавно сбитый дрон был российским "Шахедом"

Дрон, сбитый над Румынией 24 июля, оказался российским "Шахедом" – это подтвердила прокуратура страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынскую редакцию Euronews.

По информации издания, прокуратура Апелляционного суда Плоешти подтвердила, что беспилотник, сбитый 24 июля в Падине (уезд Бузеу), был типа "Шахед" - то есть российского производства.

Это подтверждают и специалисты Министерства обороны Румынии.

Прокуроры объявили о возбуждении уголовного дела за преступление эксплуатации воздушного судна в запрещенной зоне. Такой состав предусмотрен Воздушным кодексом Румынии.

Помимо самого дрона следствию пришлось отдельно работать с деталями его уничтожения. Ракета, выпущенная итальянскими пилотами из истребителя Eurofighter Typhoon, не попала в цель и образовала кратер на месте падения в уезде Бреила.

В районе Падина (уезд Бузеу) полевые группы обнаружили обломки беспилотника, а также саму ракету-перехватчик. Все фрагменты собраны военными для экспертизы.