По 400 тысяч долларов на каждый: в Румынии посчитали стоимость перехвата дронов РФ
Румыния сбила три беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Издание пишет, что румынские F-16 используют ракеты AIM-9X - одна такая ракета стоит примерно 400 тысяч долларов. Для уничтожения трех дронов было выпущено три ракеты, общая стоимость которых составляет около 1,2 миллиона долларов.
К этой сумме добавили затраты на часы полета и техническое обслуживание самолетов, поэтому общая стоимость трех операций оценивается примерно в 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что защита населения остается для страны приоритетом вне зависимости от стоимости таких операций. В то же время румынская армия не сможет долгосрочно нести такие расходы, если дроны и дальше будут проникать в воздушное пространство страны с такой же частотой.
Более 100 атак вблизи границы Румынии
С начала войны было зафиксировано более 100 российских атак вблизи границы Румынии. В 33 случаях дроны РФ нарушали воздушное пространство Румынии и каждый раз в воздух поднимали истребители.
Обломки беспилотников были обнаружены на территории Румынии примерно в 50 случаях.
Что предшествовало
Напомним, утром 26 июля румынский истребитель F-16 сбил третий российский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Днем ранее, 25 июля, Воздушные силы Румынии также перехватили залетевший на территорию страны вражеский дрон во время очередной российской атаки на Украину.
Первый подобный случай произошел 24 июля. Тогда румынский F-16 уничтожил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство государства. Впоследствии прокуратура Румынии подтвердила, что это был российский ударный дрон типа "Шахед".
Отметим, во время нарушения воздушного пространства Румынии НАТО подняло в небо четыре истребителя: два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter.
Кроме того, румынский МИД вызвал российского посла после того, как истребители сбили над Румынией третий за последние три дня дрон после нарушения им воздушного пространства страны.