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Над одной из стран НАТО сбили беспилотник, ворвавшийся в ее воздушное пространство

11:59 24.07.2026 Пт
1 мин
Перед этим в стране прозвучало экстренное оповещение населения о дроне
aimg Валерий Ульяненко
Над одной из стран НАТО сбили беспилотник, ворвавшийся в ее воздушное пространство Фото: истребители F-16 (Getty Images)
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Сегодня около 11:00 румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана и Agerpres.

"Район был ненаселенным, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска. Сейчас команды устанавливают ответственных за такую ситуацию, обследуют местность, чтобы выяснить все подробности этого инцидента", - отметил румынский лидер.

Agerpres пишет, что сегодня в уезде Бузеу было выпущено сообщение RO-ALERT (государственная система экстренного оповещения населения в Румынии) о возможном беспилотнике.

Согласно данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям (ISU) уезда Бузеу, предупреждение было выдано Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (IGSU) на уровне страны и касается обширной территории на юго-востоке Румынии, в которую входит и уезд Бузеу.

Кроме того, аналогичные предупреждения были объявлены в уездах Бреила, Галац и Тулча.

Напомним, Россия может готовить провокации под чужим флагом против стран-членов НАТО, чтобы повлиять на их поддержку Украины.

Среди возможных сценариев допускается применение дронов, замаскированных под украинские, для ударов по странам Балтии и провокаций против Польши.

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