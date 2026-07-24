Над одной из стран НАТО сбили беспилотник, ворвавшийся в ее воздушное пространство
Сегодня около 11:00 румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана и Agerpres.
"Район был ненаселенным, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска. Сейчас команды устанавливают ответственных за такую ситуацию, обследуют местность, чтобы выяснить все подробности этого инцидента", - отметил румынский лидер.
Agerpres пишет, что сегодня в уезде Бузеу было выпущено сообщение RO-ALERT (государственная система экстренного оповещения населения в Румынии) о возможном беспилотнике.
Согласно данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям (ISU) уезда Бузеу, предупреждение было выдано Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (IGSU) на уровне страны и касается обширной территории на юго-востоке Румынии, в которую входит и уезд Бузеу.
Кроме того, аналогичные предупреждения были объявлены в уездах Бреила, Галац и Тулча.
Напомним, Россия может готовить провокации под чужим флагом против стран-членов НАТО, чтобы повлиять на их поддержку Украины.
Среди возможных сценариев допускается применение дронов, замаскированных под украинские, для ударов по странам Балтии и провокаций против Польши.