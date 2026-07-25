Фото: Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию (Getty Images)

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Военно-воздушные силы Румынии утром 25 июля вновь сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны во время очередной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

"В это утро в 8:30 снова был сбит беспилоник в румынском воздушном пространстве", - сообщил Дан. Он уточнил, что дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16 и произошло это в 10 км к западу от города Сфинту-Георге