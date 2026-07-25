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Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию

11:15 25.07.2026 Сб
1 мин
Это уже второй случай за два дня
aimg Татьяна Степанова
Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию Фото: Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию (Getty Images)
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Военно-воздушные силы Румынии утром 25 июля вновь сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны во время очередной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

"В это утро в 8:30 снова был сбит беспилоник в румынском воздушном пространстве", - сообщил Дан.

Он уточнил, что дрон сбил румынский пилот с борта истребителя F-16 и произошло это в 10 км к западу от города Сфинту-Георге

Румыния начала сбивать дроны

Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.

Позже стало известно, что НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что РФ намеренно направляет такие дроны в страны НАТО.

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