Румыния сбила уже третий российский дрон, залетевший на ее территорию

В Румынии утром 26 июля истребитель F-16 уничтожил еще один российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

По словам президента, инцидент произошел в 10:13 в районе Сулина-Хилия.

"Приветствую румынских пилотов и наземные экипажи с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности румынских граждан", - заявил Дан.

Он также сообщил, что по результатам расследования Генпрокуратуры Румынии беспилотник, сбитый накануне, принадлежит к типу "Shahed", который Россия использует во время войны против Украины.

В настоящее время продолжается расследование в отношении дронов, сбитых в течение двух последних дней. Именно его результаты послужат основанием для официального дипломатического протеста Румынии в РФ.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", - подчеркнул президент Румынии.