Начался основной раунд встречи в Женеве, есть результаты в некоторых сферах, - Reuters

Иллюстративное фото: в переговорах США и Украины есть прогресс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Женеве стартовал основной раунд переговоров США и Украины по так называемому "мирному плану", который американская администрация передала Киеву. Утверждается, что есть прогресс в обсуждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

Отмечается, что переговоры планировалось провести в двух местах - отеле InterContinental (предварительные обсуждения) и здании миссии США в Швейцарии (официальные дискуссии). Сейчас встреча делегаций продолжается за закрытыми дверями.

По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были "продуктивными и даже убедительными". Также чиновник сказал, что они "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Сейчас украинская делегация, которую возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ведет переговоры с американцами - государственным секретарем США Марко Рубио, министром армии Дэном Дрисколлом и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

 

Отметим, что на фоне переговоров в Женеве, где присутствуют также представители Германии, Великобритании и Франции, немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал, что представит свое предложение по окончанию войны в Украине, которое выходит за рамки мирного плана США.

Напомним, что в Женеве 23 ноября проходит обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Сам Зеленский уже сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Комментарий также дал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров - по его словам, переработанный план "отражает большинство украинских приоритетов".

Тем временем Трамп на фоне встречи представителей США и Украины в Женеве раскритиковал украинские власти за якобы "неблагодарность". При этом ему пришлось чуть раньше признать, что предложения для Украины "не окончательные", а канцлер Германии заявил, что до установленного Трампом дедлайна (27 ноября) никто ничего не подпишет.

