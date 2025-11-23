Выходит за рамки плана Трампа. Мерц заинтриговал своим предложением по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал, что представит свое предложение по окончанию войны в Украине, выходящее за рамки мирного плана США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv .

Канцлер Германии не вдавался в подробности, но отметил, что сделает предложение, чтобы "хотя бы сделать первый шаг в четверг".

"Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов", - сказал Мерц после саммита G20, имея ввиду план США и европейские поправки к нему.

По словам канцлера, он представит свое предложение украинским переговорщикам в Женеве.

Мирный план США и его корректировки

Напомним, на днях США представили новый мирный план из 28 пунктов по окончанию войны в Украине.

Согласно сливам в СМИ, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

В Евросовете вчера заявили, что мирный план США может быть основой для окончания войны, однако документ требует существенных доработок.

В СМИ писали, что Европа хочет изменить как минимум 4 пункта. Среди них - вопрос территорий, сокращение ВСУ, гарантии безопасности и идея президента США Дональда Трампа по поводу замороженных российских активов.

Кроме того, в медиа вчера была информация, что Европа уже направила в Вашингтон доработанный вариант плана США.

Как известно, президент США Дональд Трамп поставил Киеву дедлайн: Украина должна согласиться на сделку до 27 ноября. При этом он вчера подтвердил, что вариант еще не окончательный и в него могут быть внесены изменения.

На фоне этого сегодня в Женеве (Швейцария) проходят консультации между США, Украиной и Европой, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам первых переговоров уже сказал, что мирный план США может учесть критически важные для Украины элементы.

Рустем Умеров, который является секретарем СНБО и ведет в Женеве переговоры, сообщил, что в текущей редакции документа, поправки которого еще обсуждаются - уже отображены большинство ключевых украинских приоритетов.

Подробнее о том, что происходит в Женеве и почему там начались переговоры - читайте в материале РБК-Украина.