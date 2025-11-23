Розпочався основний раунд зустрічі у Женеві, є результати в деяких сферах, - Reuters

Зазначимо, що на тлі переговорів у Женеві, де присутні також представники Німеччини, Британії та Франції, німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував, що представить свою пропозицію щодо закінчення війни в Україні, яка виходить за рамки мирного плану США.

Нагадаємо, що у Женеві 23 листопада проходить обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. Остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.

Сам Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Коментар також дав секретар РНБО України Рустем Умеров - за його словами, перероблений план "відображає більшість українських пріоритетів".

Тим часом Трамп на тлі зустрічі представників США та України в Женеві розкритикував українську владу за нібито "невдячність". При цьому йому довелося трохи раніше визнати, що пропозиції для України "не остаточні", а канцлер Німеччини заявив, що до встановленого Трампом дедлайну (27 листопада) ніхто нічого не підпише.