Зеленский и Трамп окончательно согласуют план по Украине на личной встрече, - Reuters
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп окончательно согласуют мирный план по Украине во время встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представители США заявляют, что окончательные детали возможного мирного договора по Украине еще обсуждаются, а согласование состоится только после встречи лидеров двух стран.
По словам американского чиновника, администрация США надеется согласовать последние детали документа, чтобы подготовить соглашение, которое будет выгодным для Украины.
"Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся", - заявил он, имея в виду Трампа и Зеленского.
Мирный план США по Украине
США обнародовали 28-пунктный план, направленный на завершение войны в Украине. Документ, который разрабатывался при участии американской и российской сторон, предусматривает передачу Киевом под контроль России Донецкой, Луганской и частей Херсонской и Запорожской областей. В обмен предлагаются гарантии безопасности, а также содержатся положения о сокращении численности украинской армии и запрет на вступление в НАТО.
Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины согласиться с этим планом до 27 ноября, угрожая обострением ситуации в случае отказа. В то же время 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не окончательный и может быть изменен.
Как сообщает Politico, в случае несогласия Киева на подписание соглашения, страна может потерять доступ к американской военной и разведывательной поддержке.
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как сложный выбор между сохранением национального достоинства и риском потери ключевого союзника. Он подчеркнул, что на запланированной на 23 ноября встрече в Женеве, где соберутся представители Украины, США и ЕС, будет отстаивать интересы своего государства.
По информации The Washington Post, лидеры европейских стран подготовили собственные контрпредложения к плану Трампа, предусматривающие возвращение Украине контроля над стратегическими объектами и отсутствие ограничений для деятельности украинских ВСУ.