Зеленский и Трамп окончательно согласуют план по Украине на личной встрече, - Reuters

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп окончательно согласуют мирный план по Украине во время встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители США заявляют, что окончательные детали возможного мирного договора по Украине еще обсуждаются, а согласование состоится только после встречи лидеров двух стран. По словам американского чиновника, администрация США надеется согласовать последние детали документа, чтобы подготовить соглашение, которое будет выгодным для Украины. "Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся", - заявил он, имея в виду Трампа и Зеленского.