Мерц считает, что мирный план для Украины не будет принят до дедлайна Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вряд ли мирный план США успеют подписать до дедлайна, который установил президент Дональд Трамп - до 27 ноября, когда Соединенные Штаты отмечают "День благодарения".

Как отметил Мерц, сейчас 23 ноября, тогда как Трамп требует подписания мирного соглашения до 27 ноября. На самом же деле до подписания все еще очень и очень далеко.