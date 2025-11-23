ua en ru
Зеленский о встрече в Женеве: план Трампа может учесть критические для нас элементы

Воскресенье 23 ноября 2025 16:10
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам первых переговоров в Женеве. Он отметил, что мирный план США может учесть критически важные для Украины элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский отметил, что украинская делегация работает сегодня в Женеве для поиска работоспособных решений для прекращения войны, восстановления мира и обеспечения длительной безопасности.

"Уже были короткие отчеты команды о результатах первых встреч и разговоров. Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины", - рассказал президент.

Глава государства добавил, что сейчас продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают украинцы.

"В конце концов положить конец кровопролитию и войне", - резюмировал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, на этой неделе США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна будет покинуть Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнить ряд других условий. В обмен на это РФ вернет Киеву небольшое оккупированные части других областей, а в Херсонской и Запорожской областях войска остановятся на текущей линии фронта.

Кроме того, согласно плану, Украине будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Евросовет вчера выступил с заявлением, что план США может стать основой для достижения мира, однако документ требует существенных доработок. Была также информация, что Европа уже направила в Вашингтон доработанный вариант.

Как известно, президент США Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: страна должна согласиться на условия до 27 ноября. Однако вчера глава Белого дома уточнил, что это еще не окончательное предложение и документ может корректироваться.

Возвращаясь к словам Зеленского, отметим, что сегодня в Швейцарии проходят обсуждения американского плана с участием Украины, США и представителей Европы. Стороны пытаются доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

В то же время по данным Reuters, окончательное согласование плана будет на личной встрече Зеленского и Трампа.

Подробнее о том, что происходит в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.

