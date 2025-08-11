ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разгром от "Динамо" и огненная ничья "Шахтера": самые яркие моменты 2-го тура УПЛ (видео)

Понедельник 11 августа 2025 20:04
UA EN RU
Разгром от "Динамо" и огненная ничья "Шахтера": самые яркие моменты 2-го тура УПЛ (видео) Фото: "Динамо" разбило "Рух" во Львове (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Главные события 2-го тура украинской Премьер-лиги происходили во Львове. Арена "Украина" стала свидетелем двух поединков, в каждом из которых забили по шесть голов. Вот только развязки этих встреч были совершенно разные.

О главных событиях тура - в обзоре РБК-Украина.

Чем хуже в Европе, тем лучше дома

Интересное наблюдение: три представителя Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - показали дома результаты, зеркально противоположные тем, которых они перед тем достигали на континентальной арене.

Киевляне, после "домашнего" поражения от "Пафоса", легко и непринужденно разбили на выезде "Рух" (5:1), выставив на игру далеко не основной состав.

Это, кстати, вызвало вопрос среди болельщиков: а на тех ли футболистов делает ставку в ЛЧ Александр Шовковский? Возможно, более голодные к игре футболисты, показали бы лучшее рвение, что принесло бы другой результат в Европе? Прислушается ли к "гласу народа" наставник "бело-синих" - увидим уже завтра.

Относительно матча "Рух" - "Динамо", отдельно отметим появление в составе львовян юного Олег Дзюринца. Он вышел на поле в игре УПЛ в возрасте 15 лет и 17 дней и стал самым молодым дебютантом за всю историю чемпионатов Украины.

"Шахтер" и футбольная Фемида

Донецкий "Шахтер", после ничьей в Лиге Европы с греческим "Панатинаикомом", расписал мировую и дома. Правда по драматизму внутренний матч с "Карпатами" получился гораздо более интересным и непредсказуемым, чем европейский.

Роднит их то, что в обоих случаях у "горняков" были претензии к арбитрам. После Афин по поводу неназначенного в ворота соперников пенальти разводил руками Арда Туран. После Львова - возбудился уже Дарио Срна, который активизировался в соцсетях, что твой блогер. Не везет "Шахтеру" с арбитрами. И это, как верно подметил Срна, уже длинная, "та самая" история.

"Колос" выходит в лидеры

И наконец "Полесье", которое в великолепном стиле вынесло венгерский "Пакш" в Лиге конференций, дома неожиданно уступило "Колосу" (0:1).

Для подопечных Руслана Ротаня это был действительно холодный душ. А "Колосу" победа помогла выйти в лидеры вместе с "Динамо". Только эти две команды сумели пройти два тура без потерь очков.

"Колос", кстати, в следующем туре будет играть дома с "Карпатами". Что покажут нам две команды, которые во 2-м туре порадовали болельщиков неожиданными результатами?

Видеообзоры матчей

"Полтава" - "Верес" - 1:0

Гол: Веремеенко, 34

"Рух" - "Динамо" - 1:5

Голы: Фаал, 88 - Михавко, 20, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

"Кривбасс" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Медоза, 40, Парако, 65

Удаление: Бандейра (К), 74

ЛНЗ - "Эпицентр" - 1:0

Гол: Яшари, 22

Нереализованный пенальти: Яшари (Л), 22

"Оболонь" - "Александрия" - 1:0

Гол: Суханов, 46

"Полесье" - "Колос" - 0:1

Гол: Климчук, 47

"Карпаты" - "Шахтер" - 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+2 - Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82

"Заря" - "Кудривка" - 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56 - Легкостаев, 50

Положение команд:

  1. "Динамо" - 6 очков (2 матча)
  2. "Колос" - 6 (2)
  3. "Заря" - 4 (2)
  4. ЛНЗ - 4 (2)
  5. "Шахтер" - 4 (2)
  6. "Оболонь" - 4 (2)
  7. "Рух" - 3 (2)
  8. "Кудривка" - 3 (2)
  9. "Кривбасс" - 3 (2)
  10. "Полесье" - 3 (2)
  11. "Полтава" - 3 (2)
  12. "Карпаты" - 1 (2)
  13. "Металлист 1925" - 1 (2)
  14. "Верес" - 0 (2)
  15. "Эпицентр" - 0 (2)
  16. "Александрия" - 0 (2)

Ранее сообщили, кто покажет в Украине матч за Суперкубок УЕФА.

Также читайте, что надо знать о решающем поединке "Динамо" с "Пафосом" в ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине