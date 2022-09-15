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У Кривому Розі жителів частини районів просять евакуюватися: названо вулиці

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Кривий Ріг, Четвер 15 вересня 2022 01:07
У Кривому Розі жителів частини районів просять евакуюватися: названо вулиці Фото: у Кривому Розі ракета влучила в об'єкт інфраструктури (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Після російських ракетних ударів по гідротехнічній споруді в Кривому Розі в річці Інгулець піднявся рівень води. Жителів деяких вулиць закликають евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

Він зазначив, що ситуація контролюється, йде ліквідація аварії, залучені всі служби.

Вілкул назвав вулиці, яким загрожує підтоплення і закликав їх жителів евакуюватися.

Інгулецький район: вул. Штерна, Гжацька, Склевата, Південноківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору для евакуації - перехрестя Бериславської та Матренівської вулиць.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Йорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольська, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибіряка, Ентузіастів. Точки збору: площа Визволення (біля Сільпо); Святомиколаївська (Леніна), 27 (біля міськвиконкому); Староярмаркова, 35 (зупинка "Гараж").

Автобуси мали подати десь о 00:30.

"Ви будете доставлені в школи і дитсадки. І поки йде ліквідація аварії, можна там побути. Візьміть з собою документи і цінні речі", - йдеться в повідомленні Вілкула.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни обстріляли Кривий Ріг за допомогою ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди

Більш детально про обстріл Кривого Рогу 14 вересня можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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