Чи поменшало обстрілів на Слов'янському напрямку на тлі наступу ЗСУ: відповідь мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха в ефірі телемарафону.

Міський голова зазначив, що у місті великі руйнування, є загиблі та поранені. Критична інфраструктура теж постраждала від ворожих ударів.

"Інтенсивність обстрілів не зменшилася. Кожного тижня майже місяць під обстрілами місто. Були доба-дві, коли не було обстрілів. Але все ж таки інтенсивність (обстрілів - ред.) велика як Слов'янська, так й інших міст Донецької області", - заявив Лях.

За словами мера, частина людей на початку осені повернулася до Слов'янська, аби взяти теплі речі. Проте він закликав місцевих жителів евакуюватися. Наразі це можна зробити самостійно або ж організованими місцевою владою маршрутами.

Лях додав, що ситуація у Слов'янську контрольована, у місті працюють комунальні служби, магазини, банки та гуманітарні штаби. Але є ймовірність, що взимку у місті не буде тепла та світла, якщо ситуація на фронті погіршиться.