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Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо

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Дніпро, Середа 14 вересня 2022 17:12
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо Фото: по Кривому Рогу завдано ракетного удару (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.
Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.

Оновлено 17.31. Вілкул попросив усіх залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.

"Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік", - написав він..

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

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