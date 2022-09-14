Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо
Фото: по Кривому Рогу завдано ракетного удару (ілюстрація/Getty Images)
У середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях.
Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.
Оновлено 17.31. Вілкул попросив усіх залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.
"Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік", - написав він..
Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.
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