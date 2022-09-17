Удар по греблі у Кривому Розі. Яка ситуація з рівнем води в річці Інгулець

На всіх ділянках річки Інгулець рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня спостерігається на всій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, – ліквідовано", - написав він.

Також Тимошенко зазначив, що зараз тривають ремонтні роботи на греблі.

"Скоро завершимо роботи і з нею. Дякую всім службам за оперативну роботу та небайдужість. Отже – ми сила", - додав представник Офісу президента.