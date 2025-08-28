ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российского посла вызвали на "ковер" в Британию из-за ударов по Киеву, - СМИ

Четверг 28 августа 2025 15:53
UA EN RU
Российского посла вызвали на "ковер" в Британию из-за ударов по Киеву, - СМИ Фото: последствия атаки РФ по дипломатическому учреждению (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированного обстрела Киева войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщает издание, поводом стали серьезные повреждения здания Британского совета в столице Украины в результате ночных ударов.

Ожидается, что Келин проведет встречу с представителями МИД, но не с министром или его заместителями.

Что известно об атаке

Напомним, этой ночью российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Глава украинского МИД отметил, что ситуация требует не только осуждения со стороны ЕС, но и реакции всего мира, добавив, что Украина выражает солидарность с коллегами из ЕС и готова оказать им помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Посольство РФ Война в Украине
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы