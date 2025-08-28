ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и планирует использовать замороженные активы

ЕС готовит 19-й пакет санкций и новые меры по замороженным российским активам. Эти шаги должны усилить давление на Кремль и помочь Украине.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Она выступила с заявлением по поводу ночных атак на Киев, заявив, что возмущена нападением, которое затронуло представительство ЕС в Украине.

Она уточнила, что "две ракеты упали на расстоянии 50 метров от представительства ЕС в течение 20 секунд".

"Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину", - предупредила фон дер Ляйен.

Новые санкции против России

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС скоро представит новый пакет санкций против России. Она подчеркнула, что союз также "продвигает работу над российскими замороженными активами, чтобы внести вклад в оборону и восстановление Украины".

Выступая на фоне флагов ЕС, она отметила: "Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы ЕС. Это была самая смертоносная дроновая и ракетная атака на столицу с июля".

Угроза для всего Евросоюза

Фон дер Ляйен добавила, что атака была направлена не только против Украины, но и против самой Европы. "Две ракеты упали на расстоянии 50 метров от представительства течение 20 секунд. Это еще одно мрачное напоминание о том, что стоит на кону", - заявила она.

Она подчеркнула, что Кремль продолжает "слепо убивать мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже целиться в Европейский Союз".

Максимальное давление на Кремль

"Вот почему мы сохраняем максимальное давление на Россию. Это означает ужесточение нашего санкционного режима. Вскоре мы представим 19-й пакет жестких и болезненных санкций", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что параллельно ведется работа над использованием замороженных российских активов. Эти средства, по ее словам, должны помочь "в обороне и восстановлении Украины".

"И конечно, мы обеспечиваем сильную и непоколебимую поддержку Украины - нашего соседа, партнера, друга и будущего члена ЕС", - заключила глава Еврокомиссии.