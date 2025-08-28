В Киеве после удара РФ поврежден офис Британского совета: Стармер и Макрон отреагировали

В результате ночной атаки РФ на Киев был поврежден офис Британского совета. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже сделали заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офиса Британского совета в Украине и The Guardian .

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по Киеву. В результате атаки значительные повреждения получил офис Британского совета в Украине.

В организации сообщили, что здание будет оставаться закрытым для посетителей до дальнейшего объявления. В то же время работа с украинскими партнерами в сфере образования и культуры будет продолжаться, несмотря на возможные задержки в ответах.

Реакция Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ночную атаку, напомнил, что среди жертв обстрела есть мирные жители, включая детей. Он выразил поддержку пострадавшим от обстрела киевлянам и осудил действия России.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского Совета. Путин убивает детей и мирных жителей, саботируя надежды на мир. Это кровопролитие должно закончиться",- подчеркнул Кир Стармер.

Осуждение со стороны Франции

Эммануэль Макрон также решительно отреагировал на очередную атаку. Он назвал ночной обстрел варварством и террором.

"629 ракет и беспилотников за одну ночь над Украиной: это российское представление о мире. Террор и варварство. Более десятка погибших, включая детей. Жилые районы и гражданская инфраструктура подвергнуты преднамеренным атакам. Повреждены офисы Представительства Европейского Союза и Британского Совета. Франция решительно осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки. Полная поддержка украинского народа и глубокое сочувствие всем скорбящим семьям", - подчеркнул президент Франции.