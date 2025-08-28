"РФ атаковала дипломатов": Сибига заявил о поврежденном здании миссии ЕС в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Сегодня под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

"Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует не только осуждения со стороны ЕС, но и осуждения всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - заявил Сибига.