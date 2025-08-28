"РФ атаковала дипломатов": Сибига заявил о поврежденном здании миссии ЕС в Украине
Во время ночной атаки 28 августа Россия ударила даже по дипломатам, нарушая Венскую конвенцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
Сегодня под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.
"Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует не только осуждения со стороны ЕС, но и осуждения всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - заявил Сибига.
Детали массированного обстрела Киева
Сегодня ночью враг нанес удары по столице "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. В городе частичного разрушены или повреждены многие дома.
Всего в городе фиксируют последствия в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
Так, подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания. Известно, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.
РБК-Украина публикует репортаж из Киева после атаки.
Всего на данный момент известно о 48 пострадавших и 10 погибших, среди которых дети.
Сообщается, что по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.
Также россияне атаковали парк поездов Интерсити+. Из-за атаки задерживаются поезда, часть пассажиров доставляют автобусами.
"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ.