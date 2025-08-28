ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"РФ атаковала дипломатов": Сибига заявил о поврежденном здании миссии ЕС в Украине

Украина, Четверг 28 августа 2025 10:23
UA EN RU
"РФ атаковала дипломатов": Сибига заявил о поврежденном здании миссии ЕС в Украине Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Во время ночной атаки 28 августа Россия ударила даже по дипломатам, нарушая Венскую конвенцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Сегодня под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

"Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует не только осуждения со стороны ЕС, но и осуждения всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - заявил Сибига.

Детали массированного обстрела Киева

Сегодня ночью враг нанес удары по столице "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. В городе частичного разрушены или повреждены многие дома.

Всего в городе фиксируют последствия в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Так, подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания. Известно, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

РБК-Украина публикует репортаж из Киева после атаки.

Всего на данный момент известно о 48 пострадавших и 10 погибших, среди которых дети.

Сообщается, что по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Также россияне атаковали парк поездов Интерсити+. Из-за атаки задерживаются поезда, часть пассажиров доставляют автобусами.

"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз обстріл Києва
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы