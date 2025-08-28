В Кремле сделали циничное заявление после массированного удара по Киеву
В Москве заявили, что так называемая "специальная военная операция" продолжается. В Кремле традиционно уверяют, что целью ударов были "исключительно военные объекты", несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Так, Песков во время разговора с российскими пропагандистами отрицал, что ночная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
По его словам, войска РФ якобы продолжают бить исключительно по "военным объектам", а "цели успешно уничтожаются".
При этом, несмотря на многочисленные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и гибель мирных жителей, Песков цинично подчеркнул, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса" с Украиной.
Атака на Киев 28 августа
Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.
Также сегодня россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы, пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.
Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.
