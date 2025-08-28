ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле сделали циничное заявление после массированного удара по Киеву

Четверг 28 августа 2025 13:58
UA EN RU
В Кремле сделали циничное заявление после массированного удара по Киеву Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что так называемая "специальная военная операция" продолжается. В Кремле традиционно уверяют, что целью ударов были "исключительно военные объекты", несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Так, Песков во время разговора с российскими пропагандистами отрицал, что ночная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

По его словам, войска РФ якобы продолжают бить исключительно по "военным объектам", а "цели успешно уничтожаются".

При этом, несмотря на многочисленные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и гибель мирных жителей, Песков цинично подчеркнул, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса" с Украиной.

Атака на Киев 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Также сегодня россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы, пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Песков Ракеты
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы