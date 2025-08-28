В Кремле сделали циничное заявление после массированного удара по Киеву

В Москве заявили, что так называемая "специальная военная операция" продолжается. В Кремле традиционно уверяют, что целью ударов были "исключительно военные объекты", несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Так, Песков во время разговора с российскими пропагандистами отрицал, что ночная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

По его словам, войска РФ якобы продолжают бить исключительно по "военным объектам", а "цели успешно уничтожаются".

При этом, несмотря на многочисленные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и гибель мирных жителей, Песков цинично подчеркнул, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса" с Украиной.