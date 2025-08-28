Брюссель вызовет российского посла из-за повреждения представительства ЕС в Киеве

ЕС вызовет российского посла в Брюсселе для выражения протеста в связи с повреждением представительства Евросоюза во время атаки на Киев.

Об этом заявила, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Она сказала, что беседовала с дипломатами ЕС в Киеве после российского удара по представительству ЕС.

Каллас заявила, что ЕС "вызовет российского посла в Брюсселе" для выражения протеста в связи с нападением.

Представитель по вопросам внешней политики Анитта Хиппер добавила немного больше по этому поводу:

"Подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча все равно состоится сегодня, так что после нее я смогу вас проинформировать. Но дело в том, что ни одна дипломатическая миссия не должна подвергаться двум ударам".