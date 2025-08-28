Брюссель вызовет российского посла из-за повреждения представительства ЕС в Киеве
ЕС вызовет российского посла в Брюсселе для выражения протеста в связи с повреждением представительства Евросоюза во время атаки на Киев.
Об этом заявила, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Она сказала, что беседовала с дипломатами ЕС в Киеве после российского удара по представительству ЕС.
Каллас заявила, что ЕС "вызовет российского посла в Брюсселе" для выражения протеста в связи с нападением.
Представитель по вопросам внешней политики Анитта Хиппер добавила немного больше по этому поводу:
"Подтверждаю, что мы вызовем российского временного поверенного в делах. Эта встреча все равно состоится сегодня, так что после нее я смогу вас проинформировать. Но дело в том, что ни одна дипломатическая миссия не должна подвергаться двум ударам".
Атака по Киеву
Напомним, в ночь на 28 августа российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "две ракеты упали на расстоянии 50 метров от представительства ЕС в течение 20 секунд".
Кака заявив председатель Европейского совета Антониу Кошта, россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза.
Он подчеркнул, что ЕС не удастся запугать такими ударами, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее народ.