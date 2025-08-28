ua en ru
В Евросоюзе отреагировали на российский удар по представительству ЕС в Киеве

Четверг 28 августа 2025 11:21
В Евросоюзе отреагировали на российский удар по представительству ЕС в Киеве Фото: председатель Евросовета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во время ночной атаки на Киев россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х.

Председатель Евросовета отметил, что шокирован очередной ночью смертельных российских ракетных ударов по Украине.

"Мои мысли с украинскими жертвами и сотрудниками, здание которых пострадало в результате этого прицельного удара. ЕС не запугать. Российская агрессия только укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ", - заявил Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС не удастся запугать такими ударами, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее народ.

Атака на Киев 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Также сегодня россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы, пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

