В Евросоюзе отреагировали на российский удар по представительству ЕС в Киеве

Во время ночной атаки на Киев россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х .

Он подчеркнул, что ЕС не удастся запугать такими ударами, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее народ.

"Мои мысли с украинскими жертвами и сотрудниками, здание которых пострадало в результате этого прицельного удара. ЕС не запугать. Российская агрессия только укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ", - заявил Кошта.

Атака на Киев 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Также сегодня россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы, пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.