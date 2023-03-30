Минкульт подал заявление в полицию из-за блокировки работы комиссии в Лавре
Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МКИП Александра Ткаченко в Telegram.
Министр напомнил, что сегодня комиссия не начала свою работу из-за того, что представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания. Также неизвестные личности препятствовали тому, чтобы комиссия попала внутрь здания.
"По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию. Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу. Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае", - отметил Ткаченко.
При этом полиция Киева возбудила уголовное производство по факту препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, которое могло произойти сегодня на территории Лавры.
"Санкция статьи (171 статьи УКУ - ред.) предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен - ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отмечают правоохранители.
Напомним, сегодня, 30 марта, представители УПЦ МП продолжили находиться на территории Лавры, несмотря на то, что срок аренды истек 29 марта. При этом верующие блокировали входы в заповедники, чтобы помешать работе комиссии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.